Amroha News: ई-रिक्शा चालक ने की कार्रवाई की मांग
Amroha News: मंडी धनौरा के मोहल्ला सुभाष नगर के 60 वर्षीय ई-रिक्शा चालक जयपाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यापारी ने जातिसूचक शब्दों से उनका अपमान किया, जब उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण दाल के कट्टे बेसमेंट में ले जाने से मना किया। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया।
Amroha News: मंडी धनौरा। नगर के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी 60 वर्षीय ई-रिक्शा चालक जयपाल पुत्र खचेडू ने मंगलवार को थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया। बताया कि वह अनुसूचित जाति से है। आरोप लगाया कि बीती 31 जुलाई की सुबह एक ट्रांसपोर्ट से दाल के 11 कट्टे ई-रिक्शा में लाद कर पहुंचाने के बाद दुकान मालिक ने कट्टों को बेसमेंट में रखने के लिए कहा। जयपाल ने अपने खराब स्वास्थ्य व शारीरिक कमजोरी का हवाला देते हुए इससे इनकार किया तो व्यापारी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।
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