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Amroha News: वरुण इलेवन ने दो विकेट से जीता सीरीज का पहला मैच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा के मिनी स्टेडियम में चल रही तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में डॉ.वरुण इलेवन ने एडवोकेट विजय इलेवन को दो विकेट से हराया। एडवोकेट विजय इलेवन ने 147 रन बनाये जबकि डॉ.वरुण इलेवन ने 148 रन बनाकर मैच जीत लिया। शहजाद ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए।

Amroha News: वरुण इलेवन ने दो विकेट से जीता सीरीज का पहला मैच

Amroha News: अमरोहा। शहर के मिनी स्टेडियम में चल रही तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में डॉ.वरुण इलेवन ने एडवोकेट विजय इलेवन को दो विकेट से हराकर जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एडवोकेट विजय इलेवन की शुरुआत खराब रही। शानदार हुसैन दो, मोहम्मद आरिफ पांच, नजम अली चार और रजन दस रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 27 के स्कोर पर चार विकेट गिरने के बाद नदीम ने 22 गेंदों में 39 रन की पारी खेल टीम को मुश्किल से निकाला। आकिब कैफ ने 35, कप्तान विजय ने 19 रन और उजैर अहमद ने नाबाद 12 रन का योगदान दिया। निर्धारित 25 ओवर में एडवोकेट विजय इलेवन ने नौ विकेट पर 147 रन बनाए। डॉ.वरुण इलेवन की ओर से मुकर्रब पाशा व नूर मलिक ने दो-दो विकेट हासिल किए। 148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डॉ.वरुण इलेवन को पिंटू सैनी ने 26 गेंदों में 36 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई।

इज्जत और परिश्रम

इसके बाद शहजाद की गेंदबाजी के मिडिल आर्डर घुटने टेक गया और 54 रन पर छह विकेट गिर गए। शहजाद ने पांच ओवर में मात्र 13 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। मुश्किल भरे वक्त में कप्तान डॉ.वरुण कुमार ने विवेक कुमार पिंटू के साथ साझेदारी कर टीम को राहत दी। विवेक ने 39 गेंदों में 28 जबकि वरुण कुमार ने 43 गेंदों में तीन चौकों की मदद से नाबाद 53 रन की पारी खेली। डॉ.वरुण इलेवन ने 24.1 ओवर में आठ विकेट पर 148 रन बनाकर मैच जीत लिया। एडवोकेट विजय इलेवन की ओर से शहजाद ने तीन, आकिब कैफ व शानदार हुसैन ने दो-दो विकेट हासिल किए।

सामान्य प्रश्न

डॉ.वरुण इलेवन ने किस टीम को हराया?
डॉ.वरुण इलेवन ने एडवोकेट विजय इलेवन को हराया।
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