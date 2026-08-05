Amroha News: जिला स्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा
Amroha News: अमरोहा के एकेके इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें अंडर-17 बालिका वर्ग में नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज और अंडर-17 बालक वर्ग में एकेके इंटर कॉलेज ने जीत हासिल की। विजेता अब मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
Amroha News: अमरोहा। एकेके इंटर कॉलेज में बुधवार को जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हुई। जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रजबपुर व अंडर-17 बालक वर्ग में एकेके इंटर कॉलेज अमरोहा, अंडर-19 बालिका वर्ग में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हसनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजयी विद्यालयों के प्रतिभागी अब 12 अगस्त को एएसएम इंटर कॉलेज खाता में होने वाली मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।निर्णायक मंडल में जावेद इब्राहिम, संदीप सिंह, जितेंद्र शर्मा, शिव कुमार शामिल रहे। इससे पूर्व प्रतियोगिता का शुभारंभ सुरेंद्र सिंह, जिला खेल प्रभारी विजय सिंह, कार्यवाहक प्रधानाचार्य कलीम उर रहमान खान ने प्रतिभागियों का परिचय प्राप्त कर किया।
इस दौरान शहजेब तकी, संजीव कुमार, शैली राजपूत, अरशद नवाज, फारूक अहमद, रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।