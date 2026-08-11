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Amroha News: शिवाला मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: सावन के दूसरे सोमवार पर झारखंड महादेव शिवाला मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। तड़के से दोपहर तक भक्तों की लंबी लाइन रही। कांवड़ियों समेत अन्य श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भी जलाभिषेक हुआ, जबकि शिवरात्रि के लिए भक्त देर शाम तक यात्रा पर निकल रहे हैं।

Amroha News: शिवाला मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े भक्त

Amroha News: हसनपुर। सावन के दूसरे सोमवार पर नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर भक्तों ने श्रद्धा व आस्था संग जलाभिषेक किया। तड़के से दोपहर तक मंदिर परिसर में भक्तों की लाइन लगी रही। कांवड़ियों संग अन्य श्रद्धालुओं ने भी जलाभिषेक किया। हर-हर महादेव के जयघोष के साथ जलाभिषेक कर परिवार व समाज में सुख, शांति संग समृद्धि की कामना की गई। उधर, क्षेत्र के गांव फूलपुर बीझलपुर, शाहपुर कला, आदमपुर, सैदनगली व बेगपुर मुंडा आदि मंदिरों पर भी जलाभिषेक किया गया। मंगलवार को शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए तमाम शिवभक्त सोमवार देर शाम तक संभल, गजरौला, अलीगढ़ आदि मार्ग से गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

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