Amroha News: शिवाला मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े भक्त
Amroha News: सावन के दूसरे सोमवार पर झारखंड महादेव शिवाला मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। तड़के से दोपहर तक भक्तों की लंबी लाइन रही। कांवड़ियों समेत अन्य श्रद्धालुओं ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में भी जलाभिषेक हुआ, जबकि शिवरात्रि के लिए भक्त देर शाम तक यात्रा पर निकल रहे हैं।
Amroha News: हसनपुर। सावन के दूसरे सोमवार पर नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर भक्तों ने श्रद्धा व आस्था संग जलाभिषेक किया। तड़के से दोपहर तक मंदिर परिसर में भक्तों की लाइन लगी रही। कांवड़ियों संग अन्य श्रद्धालुओं ने भी जलाभिषेक किया। हर-हर महादेव के जयघोष के साथ जलाभिषेक कर परिवार व समाज में सुख, शांति संग समृद्धि की कामना की गई। उधर, क्षेत्र के गांव फूलपुर बीझलपुर, शाहपुर कला, आदमपुर, सैदनगली व बेगपुर मुंडा आदि मंदिरों पर भी जलाभिषेक किया गया। मंगलवार को शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए तमाम शिवभक्त सोमवार देर शाम तक संभल, गजरौला, अलीगढ़ आदि मार्ग से गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।