Amroha News: झकड़ी मार्ग पर कीचड़-जलभराव के बीच से कांवड़ लेकर गुजर रहे शिवभक्त
Amroha News: हसनपुर के झकड़ी मार्ग पर कीचड़ और गंदा पानी जमा होने से कांवड़ ला रहे शिवभक्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुबारकपुर कला में जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी है, जिससे सड़क खराब हो गई है। स्थानीय लोग सड़क के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं।
Amroha News: हसनपुर। झकड़ी मार्ग पर कीचड़ व गंदा पानी जमा होने से शिवभक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ ला रहे श्रद्धालु कीचड़ व गंदे पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं।बताया जा रहा है कि गांव मुबारकपुर कला में स्कूल के पास लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी है। लगातार पानी भरा रहने से सड़क भी जर्जर हो गई है। निकासी का इंतजाम नहीं होने से मार्ग पर पानी भरा है। एक दर्जन से अधिक गांव के लोग जलभराव से होकर गुजर रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत कांवड़ ला रहे शिवभक्तों को हो रही है।
स्थानीय लोगों ने मार्ग का दोबारा निर्माण कराए जाने की मांग की है। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ समय पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर ने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस रोड के निर्माण का आश्वासन दिया था लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी निर्माण नहीं कराया गया। कृष्ण कुमार शर्मा, चंद्रपाल सिंह, महिपाल सिंह, चंद्रभान सिंह, दुष्यंत कुमार, हरचरन सिंह, जितेंद्र आर्य, कावेंद्र सिंह, विष्णु सैनी, सोनू सैनी, ओमपाल गुर्जर आदि क्षेत्रीय निवासियों ने जल्द रोड का निर्माण कराए जाने की मांग की है।
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