Amroha News: खंडेलवाल मंदिर में बर्फ से बनाया शिवलिंग
Amroha News: अमरोहा के मोहल्ला कोट स्थित खंडेलवाल मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार पर शिवालय को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया। भक्तों और कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पुजारी रजत पाठक ने बताया कि रुद्राभिषेक का सावन में विशेष महत्व है, जिससे संकट दूर होते हैं।
Amroha News: अमरोहा। सावन माह के पहले सोमवार पर नगर के मोहल्ला कोट स्थित खंडेलवाल मंदिर में शिवालय को रंगे बिरंगे फूलों से सजाया गया। बर्फ से बनाए गए शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। भक्तों संग कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर-हर महादेव के जयकारे लगाए। मंदिर के पुजारी रजत पाठक ने बताया कि सावन माह में सोमवार के दिन रुद्राभिषेक या जलाभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं। व्रत रखने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है।
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