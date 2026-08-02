Amroha News: कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूलों में अवकाश घोषित करने की मांग
Amroha News: अमरोहा में युवा भाजपा नेता आकाश चौधरी ने कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूलों को छुट्टियों की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि नियमित अवकाश के साथ विशेष रूप से शिवरात्रि और श्रावण मास के सभी दिनों में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जाएं। इससे कांवड़ियों और छात्रों को कोई समस्या नहीं होगी।
Amroha News: अमरोहा। शनिवार को अतरासी रोड स्थित युवा भाजपा नेता आकाश चौधरी के आवास पर पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। आकाश चौधरी ने कहा कि हिन्दू पंचांग के अनुसार पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। इस पावन महीने में प्रदेश के विभिन्न मार्गों से लाखों की संख्या में शिवभक्त कांवड़िये कांवड़ में गंगाजल लेकर अपनी यात्रा पर निकलते हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले के सभी राष्ट्रीय व स्थानीय मार्गों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह डायवर्ट रहती है। स्कूली बच्चों को विद्यालय आने-जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है।
जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि कांवड़ यात्रा के मुख्य दिनों विशेषकर शिवरात्रि व श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार व शनिवार को कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी स्कूलों में पूर्व के सालों की तरह अवकाश घोषित किया जाए ताकि कांवड़ियों व छात्रों को कोई समस्या न हो। इस दौरान मनदीप नौरंगी, सतेंद्र सिंह गंधर्व, गौरव प्रजापति, मनोज कुमार, रोहित चौधरी, सौरभ चौधरी, अंतिम चौधरी, अजीत चौधरी, आशीष चौधरी, सुनील गंधर्व, अमन चौधरी, विशेष चौधरी, विशाल चौधरी, प्रदीप चौधरी, आदित्य चौधरी, विशाल सैनी मौजूद रहे।
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