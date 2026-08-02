Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: दंडवत 11 लीटर की कांवड़ लेकर निकले जीतू शर्मा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: डिडौली निवासी जीतू शर्मा ने दंडवत कांवड़ यात्रा शुरू की। उन्होंने गुरुवार तड़के बृजघाट से 11 लीटर गंगा जल लिया। वे सोमवार को दयानाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं ने मार्ग में उनका स्वागत किया और धार्मिक उत्साह का माहौल बना।

Amroha News: दंडवत 11 लीटर की कांवड़ लेकर निकले जीतू शर्मा

Amroha News: नेशनल हाईवे पर डिडौली निवासी विशंभर दयाल शर्मा के 24 वर्षीय पुत्र जीतू शर्मा दंडवत कांवड़ यात्रा पर रवाना हुए। डीजे पर भोले बाबा के भजनों और बोल बम के जयकारों के बीच उन्होंने गुरुवार तड़के बृजघाट से 11 लीटर गंगा जल भरकर दंडवत यात्रा शुरू की थी। जीतू शर्मा ने बताया कि वह सोमवार को सबसे पहले डिडौली के दयानाथ शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद साठा भूढ़ शिव मंदिर पहुंचकर गंगाजल अर्पित करेंगे। उनकी दंडवत कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। कांवड़ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पूरे कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों का उत्साह और धार्मिक आस्था का वातावरण देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:सज गए शिवालय, केसारिया रंग में रंगा शहर, हर ओर बम-बम की गूंज
ये भी पढ़ें:बम-बम भोले के जयकारों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये
ये भी पढ़ें:30 फीट लंबी कांवर के साथ बैजूधाम के लिए निकले सैकड़ों शिवभक्त, सोमवार को करेंगे जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Kanwar Yatra Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।