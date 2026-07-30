Amroha News: गंगा एक्सप्रेसवे किनारे महानगरों की तर्ज पर बनेगी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप, अमरोहा के चार गांवों में सर्वे पूरा
Amroha News: गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे हसनपुर तहसील में एक औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। यूपीसीडा ने 500 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की है। चार गांवों में जमीन का सर्वे पूरा हो चुका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर स्थान मिलेगा।
Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे हसनपुर तहसील क्षेत्र में महानगरों की तर्ज पर इंडस्ट्रीयल टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने 500 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर ली है। चार गांवों में जमीन का सर्वे पूरा हो चुका है। अब तहसील प्रशासन जमीनों के गाटा नंबरों के मिलान की कार्रवाई में जुटा है।गौरतलब है कि गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। इसके तहत क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा।
गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 140 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मंगरौला, दौलतपुर और रुस्तमपुर गांवों में जमीन चिह्नित की है। यहां के किसानों से जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा परियोजना के दूसरे चरण में यूपीसीडा की ओर से इंडस्ट्रीयल टाउनशिप विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हसनपुर तहसील क्षेत्र के एक्सप्रेसवे किनारे स्थित गांव हाकमपुर, गंगवार, बुरावली और दौलतपुर के किसानों की 500 हेक्टेयर जमीन का सर्वे कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार अब जमीन के गाटा नंबरों का मिलान किया जाएगा। इसके बाद किसानों से जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी।
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