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Amroha News: मकान तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल, एआईएमआईएम मौके पर पहुंची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: ढक्का ड्रेन पर बने अवैध मकानों के ध्वस्तीकरण का मामला तूल पकड़ रहा है। एआईएमआईएम के पदाधिकारी प्रभावित परिवारों को कानूनी मदद का भरोसा दे रहे हैं। सपा विधायक द्वारा याचिका उठाए जाने के बाद प्रशासन ने 21 मकानों पर बुलडोजर चलाया। भीम आर्मी ने विरोध किया और कहा कि गरीब लोग बेघर हो गए हैं।

Amroha News: मकान तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल, एआईएमआईएम मौके पर पहुंची

Amroha News: ढक्का ड्रेन की भूमि पर बनाए अवैध मकानों को तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को एआईएमआईएम के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष छुन्नन अल्वी के नेतृत्व में पदाधिकारी संबंधित परिवारों से मिले और हर संभव कानूनी मदद का भरोसा दिया। उधर, गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य आकिब चौधरी ने संबंधित लोगों को भरोसा दिया है कि ड्रेन में बताई जा रही भूमि की भरपाई वह अपने खेत से पूरी करेंगे। गौरतलब है कि सपा के जनपद निवासी एक विधायक द्वारा विधानसभा की याचिका समिति में मामला उठाए जाने के बाद बीते गुरुवार को तहसील प्रशासन ने तहसील क्षेत्र के गांव ढक्का में 21 मकानों पर बुलडोजर चला दिया था।

प्रशासन का कहना है कि उक्त मकान ढक्का ड्रोन एवं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। भीम आर्मी व एआईएमआईएम का कहना है कि सपा विधायक व एक जिला पंचायत सदस्य परिवार के बीच पिछले कई वर्ष से चल रही अदावत के नतीजे में गरीब लोग बेघर हो गए हैं। भीम आर्मी ने मकान ढहाने के विरोध में तीन दिन पूर्व तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। शनिवार को एआईएमआईएम विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष छुन्नन अल्वी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने ढक्का का दौरा किया। शासन-प्रशासन द्वारा चलाए गए बुलडोजर से प्रभावित हुए गरीब परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव कानूनी मदद का भरोसा दिया। छुन्नन अल्वी ने कहा कि पार्टी इस कठिन समय में सभी मजलूम परिवारों के साथ है। ​इस दौरान आस मोहम्मद सैफी, अफ्फान अहमद, शुएब चौधरी, अब्दुर्रहमान सैफी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर, गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य एवं सपा नेता आकिब चौधरी ने भरोसा दिया है कि संबंधित लोगों की जितनी भूमि ढक्का ड्रेन की जद में आने की बात कही जा रही है, उस भूमि की भरपाई वह इसके ठीक पीछे स्थित अपने खेत से भूमि देकर करेंगे।

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