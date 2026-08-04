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Amroha News: अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर करने की मांग, सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: ज्योतिबा फुले आर्मी ने अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर करने की मांग की। नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

Amroha News: अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर करने की मांग, सौंपा ज्ञापन

Amroha News: ​हसनपुर। ज्योतिबा फुले आर्मी के संयोजन में मंगलवार को नगर में बाईपास मार्ग पर एक बैंक्वेट हॉल में बैठक हुई। संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार मनोज कुमार के जरिए प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। ​जनभावनाओं संग ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सुपारी व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बृजेश कुमार सैनी ने कहा कि जिले का नाम फिर से ज्योतिबा फुले नगर किया जाना जरूरी है। मांग पूरी नहीं होने पर संगठन स्तर से व्यापक जनआंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।​

इस दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव योगेंद्र सैनी, पवनेश सैनी, विजयपाल सैनी, सतेंद्र कुमार, गौतम सैनी, सुनील प्रधान, धर्मवीर प्रधान, हरिराज प्रधान, गजेंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे।

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