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Amroha News: भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सांसद-विधायकों से संपर्क करेगा रालोद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर में सांसद कंवर सिंह तंवर, विधायक डॉ. हरि सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने गंगा एक्सप्रेसवे व औद्योगिक गलियारे के लिए अधिग्रहित भूमि की सर्किल दरें बढ़ाने की मांग की। रालोद के मुजाहिद चौधरी ने 2025-26 में भूमि मूल्यांकन की दरों में कोई वृद्धि न होने पर चिंता व्यक्त की और मुख्यमंत्री से सहायता की अपील की।

Amroha News: भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सांसद-विधायकों से संपर्क करेगा रालोद

Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय लोकदल यूपीडा और यूपीसीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जान वाली भूमि की सर्किल दरें बढ़ाए जाने को लेकर सांसद कंवर सिंह तंवर, शिक्षक विधायक डॉ.हरि सिंह ढिल्लो, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, कांठ विधायक कमाल अख्तर, नौगावां सादात विधायक समरपाल सिंह व अपनी पार्टी के सभी सांसद-विधायकों एवं मंत्रियों को ज्ञापन प्रेषित करेगी। पार्टी के रूहेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महासचिव मुजाहिद चौधरी ने धनौरा विधायक राजीव तरारा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कृषि भूमि की सर्किल दरें बढ़ाए जाने का स्वागत किया है।तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष एवं रालोद नेता मुजाहिद चौधरी का कहना है कि तहसील के गांवों की सर्किल भूमि मूल्यांकन दर सूची 2025-26 में संशोधित की गई थी, जिसमें हाकमपुर, गंगवार, बुरावली सहित अनेकों ग्रामों में भूमि की मूल्य दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

इससे पूर्व 2016 से 2023 यानी सात वर्ष तक भी तहसील के ग्रामों को सर्किल भूमि मूल्य वृद्धि से मुक्त रखा गया जबकि, हाल के वर्षों में भूमि के मार्केट रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब जिले में भूमि मूल्यांकन सर्किल दर सूची के नवीनीकरण एवं संशोधन की कार्यवाही चल रही है। उनका कहना कि क्षेत्र के तमाम गांव अति विकसित की श्रेणी में आते हैं, जिस कारण यहां जमीनों की वास्तविक कीमत काफी ज्यादा है इसलिए तहसील क्षेत्र के गांव हाकमपुर, गंगवार, बुरावली, गांगटकोला, दौलतपुर कलां, बांसका कलां, रूस्तमपुर खादर, पतेई खादर समेत स्थानीय तहसील एवं धनौरा, अमरोहा व नौगांवा सादात क्षेत्र में यूपीडा अथवा यूपीसीडा अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले सभी ग्रामों की कृषि, आवासीय, अनावासीय भूमि की दरें बढ़ाये जाने की मांग दोहराई है।

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