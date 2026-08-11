Amroha News: भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सांसद-विधायकों से संपर्क करेगा रालोद

Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय लोकदल यूपीडा और यूपीसीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जान वाली भूमि की सर्किल दरें बढ़ाए जाने को लेकर सांसद कंवर सिंह तंवर, शिक्षक विधायक डॉ.हरि सिंह ढिल्लो, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, कांठ विधायक कमाल अख्तर, नौगावां सादात विधायक समरपाल सिंह व अपनी पार्टी के सभी सांसद-विधायकों एवं मंत्रियों को ज्ञापन प्रेषित करेगी। पार्टी के रूहेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महासचिव मुजाहिद चौधरी ने धनौरा विधायक राजीव तरारा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कृषि भूमि की सर्किल दरें बढ़ाए जाने का स्वागत किया है।तहसील बार के पूर्व अध्यक्ष एवं रालोद नेता मुजाहिद चौधरी का कहना है कि तहसील के गांवों की सर्किल भूमि मूल्यांकन दर सूची 2025-26 में संशोधित की गई थी, जिसमें हाकमपुर, गंगवार, बुरावली सहित अनेकों ग्रामों में भूमि की मूल्य दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।