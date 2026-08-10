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Amroha News: आत्माराम कुंड चौराहा सौंदर्यीकरण के लिए चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज सेवा समिति ने आत्माराम कुंड चौराहा सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका चेयरमैन राजपाल सैनी को ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सौंदर्यीकरण से नगर की सुंदरता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं की भावना को सम्मान मिलेगा।

Amroha News: आत्माराम कुंड चौराहा सौंदर्यीकरण के लिए चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन

Amroha News: ​हसनपुर। आत्माराम कुंड चौराहा सौंदर्यीकरण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज सेवा समिति पदाधिकारियों ने रविवार को नगर पालिका चेयरमैन राजपाल सैनी को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि चौराहा सौंदर्यीकरण संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के नाम से होना पहले ही प्रस्तावित हो चुका है। चेयरमैन राजपाल सैनी स्वयं कई सार्वजनिक सभाओं में इसका जल्द निर्माण कराने की घोषणा भी कर चुके हैं।​ समिति अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने कहा कि चौराहे का सौंदर्यीकरण होने से नगर की सुंदरता बढ़ेगी और श्रद्धालुओं की भावना को भी सम्मान मिलेगा। इस दौरान महासचिव फतेहचंद, मनोज कुमार, राजीव भगत, सरदार भाई, यशवीर सिंह और अनमोल आदि मौजूद रहे।

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