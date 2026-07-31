Amroha News: युवक का शव ट्यूबवेल की हौजिया में उतराता मिला
Amroha News: रजबपुर क्षेत्र में गुरुवार को दीपक कुमार का शव ट्यूबवेल की हौजिया में मिला। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन किसी आरोप का हवाला नहीं दिया। पुलिस का मानना है कि वह नशे की हालत में गिरा होगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के कारण का पता चल सके।
Amroha News: रजबपुर क्षेत्र में गुरुवार शाम स्कूटर लेकर घर से निकले दीपक कुमार का शव ट्यूबवेल की हौजिया में उतराता मिला। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना क्षेत्र के गांव पपसरा में दीपक कुमार का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी सरिता के अलावा एक बेटा नैतिक व बेटी ऋतिका हैं। गुरुवार शाम नैतिक स्कूटर लेकर घर से निकला था लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। तलाश के बीच शुक्रवार को उसक शव गांव के ही निरंकार के ट्यूबवेल की हौजिया में उतराता मिला।
शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। शव मिलने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। परिजनों ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। वहीं, पुलिस का मानना है कि नशे की हालत में वह हौजिया में गिरा होगा। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। थानाध्यक्ष विकास सहरावत ने बताया कि संभवत नशे की हालत में दीपक की हौजिया में गिरने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
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