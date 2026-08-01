Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: युवक का शव ट्यूबवेल की हौजिया में उतराता मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: रजबपुर क्षेत्र के गांव पपसरा में दीपक कुमार का शव ट्यूबवेल की हौजिया में मिला। वह गुरुवार शाम घर से निकलकर लौटे नहीं। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। पुलिस को संदेह है कि संभवतः नशे की हालत में गिरकर उनकी मौत हुई है। शव का शव परीक्षण किया जा रहा है।

Amroha News: युवक का शव ट्यूबवेल की हौजिया में उतराता मिला

Amroha News: रजबपुर क्षेत्र में गुरुवार शाम स्कूटर लेकर घर से निकले दीपक कुमार का शव ट्यूबवेल की हौजिया में उतराता मिला। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना क्षेत्र के गांव पपसरा में दीपक कुमार का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी सरिता के अलावा एक बेटा नैतिक व बेटी ऋतिका हैं। गुरुवार शाम नैतिक स्कूटर लेकर घर से निकला था लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। तलाश के बीच शुक्रवार को उसक शव गांव के ही निरंकार के ट्यूबवेल की हौजिया में उतराता मिला।

ये भी पढ़ें:Haldwani News: युवक की संदिग्ध हालात में मौत, कमलुवागांजा रोड किनारे पड़ा मिला शव

शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। शव मिलने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। परिजनों ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। वहीं, पुलिस का मानना है कि नशे की हालत में वह हौजिया में गिरा होगा। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। थानाध्यक्ष विकास सहरावत ने बताया कि संभवत नशे की हालत में दीपक की हौजिया में गिरने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

ये भी पढ़ें:Kushinagar News: डूबने से हुई थी अजमत की मौत, तलाश के बाद भी नहीं मिली बाइक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।