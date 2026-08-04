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Amroha News: श्रीबाबा गंगानाथ मंदिर में हुआ महाआरती का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: श्री बाबा गंगानाथ मंदिर में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से सावन पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात में महाआरती का आयोजन हो रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं। मंदिर अधिकारी ने बताया कि यह परंपरा प्राचीन काल से है और महाआरती रात 9:00 से 9:45 बजे तक होती है।

Amroha News: श्रीबाबा गंगानाथ मंदिर में हुआ महाआरती का आयोजन

Amroha News: मंदिर श्रीबाबा गंगानाथ में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से सावन पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महा आरती में भाग ले रहे हैं। मंदिर कमेटी पदाधिकारी पंडित आशुतोष त्रिवेदी ने बताया कि मंदिर में श्रावण माह में महाआरती प्राचीन काल से चली आ रही है। महाआरती रात्रि 9:00 से 9:45 बजे तक प्रतिदिन होती है। भगवान गणेश, भगवान शिव, मां दुर्गा, मां गंगा, वीर हनुमान जी की महाआरती की जाती है। भगवान शिव की स्तुति कार प्रसाद वितरण किया जाता है।

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