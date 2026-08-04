Amroha News: युवती के खाते से 16 बार में ट्रांसफर किए 20 हजार रुपये
Amroha News: डिडौली क्षेत्र के गांव फत्तेहपुर अब्बू की युवती अनामिका के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 16 ट्रांजक्शन में 20300 रुपये निकाल लिए। उसने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। अनामिका ने हाल ही में मजदूरी से जमा की गई राशि की जांच की, जिसमें उसे केवल 700 रुपये बचे मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Amroha News: जोया। डिडौली क्षेत्र के गांव फत्तेहपुर अब्बू निवासी एक युवती के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 16 ट्रांजक्शन के जरिए 20300 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत देकर रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। गांव निवासी जितेंद्र सिंह की बेटी अनामिका ने बताया कि उसने पिछले दिनों धान रोपाई की मजदूरी से मिले 21 हजार रुपये कपासी स्थित यूपी ग्रामीण बैंक शाखा में अपने खाते में जमा किए थे। सोमवार को वह अपनी मां बंटी देवी के साथ 3500 रुपये जमा करने बैंक पहुंची। जमा करने से पहले खाते का बैलेंस चेक किया तो उसमें सिर्फ 700 रुपये बाकी मिले।
शाखा प्रबंधक ने खाते का स्टेटमेंट निकलवाया, जिसमें 16 से 23 जुलाई के बीच 16 अलग-अलग ट्रांजक्शन के माध्यम से कुल 20300 रुपये निकाले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद अनामिका अपने पिता जितेंद्र सिंह के साथ डिडौली कोतवाली पहुंची और साइबर सेल में प्रार्थना पत्र देकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
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