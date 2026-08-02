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Amroha News: दो बाइकों की भिड़ंत में बच्चे समेत तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: शेरपुर गांव के कलुआ वर्मा अपने बेटे मनोज और पोते के साथ मंडी धनौरा जा रहे थे, जब उनकी बाइक को तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद रेफर किया गया है। पुलिस फरार बाइक सवार की तलाश कर रही है।

Amroha News: दो बाइकों की भिड़ंत में बच्चे समेत तीन लोग घायल

Amroha News: दो बाइकों की भिड़ंत में बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी कलुआ वर्मा शनिवार रात अपने पुत्र मनोज वर्मा व पोत्र के साथ मंडी धनौरा आ रहे थे। रास्ते में गांव नवाबपुरा के पास सामने से आ रही तेज गति दूसरी बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कलुआ, मनोज वर्मा समेत उनके साथ मौजूद बच्चा भी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें मुरादाबाद रेफर किया।

प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा ने बताया कि पुलिस फरार आरोपी बाइक सवार की तलाश में जुटी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

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