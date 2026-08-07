Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी में हसनपुर के दोषी को तीन साल की जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: एक न्यायालय ने आठ साल पुराने मामले में वसीम को अवैध शस्त्र और धोखाधड़ी के लिए तीन साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला थाना सैदनगली से संबंधित था। अन्य आरोपियों नदीम और तमसीर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

Amroha News: अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी में हसनपुर के दोषी को तीन साल की जेल

Amroha News: अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी से संबंधित आठ साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी वसीम को तीन साल जेल की सजा सुनाई व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आठ साल पुराना मुकदमा थाना सैदनगली से जुड़ा था। 17 अप्रैल 2018 को थाने में तैनात रहे दरोगा संजय कुमार चंचल ने हसनपुर क्षेत्र के गांव संकरगढ़ी निवासी वसीम, नदीम तथा रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर निवासी तमसीर की गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद तीनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था हालांकि बाद में तीनों जमानत पर रिहा हो गए थे।

ये भी पढ़ें:कोर्ट से : अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी में हसनपुर के दोषी को तीन साल की जेल

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में विचाराधीन थी। गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार अदालत ने वसीम को अवैध शस्त्र और धोखाधड़ी में दोषी करार देते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, आरोपी नदीम और तमसीर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के चलते अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।