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Amroha News: कोर्ट से : गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को चार-चार साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने चार दो​षियों चार-चार

Amroha News: कोर्ट से : गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को चार-चार साल की कैद

Amroha News: गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने चार दो​षियों चार-चार साल कैद की सुनाई। दोषियों पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे में चारों जमानत पर थे। जानकारी के मुताबिक दो साल पूर्व बछरायूं थाना क्षेत्र के मोहल्ला बकाबाद निवासी ताबिश ने मोहल्ले के ही रहने वाले असलम, मोहम्मद यूसुफ, आसिफ व शोएब उर्फ शब्लु के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया था। बाद में सभी को जमानत पर रिहाई मिल गई थी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में विचाराधीन थी।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह द्वारा की जा रही थी। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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