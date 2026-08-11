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Amroha News: एफआईआर में देरी पर खारिज किया था क्लेम, बीमा कंपनी को अब देने होंगे ट्रक के 3.80 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: बीमा कंपनी ने फरमान का चोरी हुए ट्रक का क्लेम खारिज कर दिया। उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि बीमा कंपनी 3.80 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज सहित करे। साथ ही, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस की लापरवाही के कारण एफआईआर में देरी हुई।

Amroha News: एफआईआर में देरी पर खारिज किया था क्लेम, बीमा कंपनी को अब देने होंगे ट्रक के 3.80 लाख

Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। बीमा कंपनी ने चोरी हुए ट्रक का क्लेम खारिज कर दिया। वाद की सुनवाई में उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को ट्रक की कीमत 3.80 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करने का आदेश दिया। आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।मंडी धनौरा के मोहल्ला कंचन बाजार निवासी फरमान ने 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक अपने ट्रक का एक इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। बीमा राशि 3.80 लाख रुपये थी। 22 जनवरी 2021 की रात उन्होंने ट्रक को घर से करीब 50-60 मीटर की दूरी पर खड़ा किया था।

सुबह करीब सात बजे ट्रक वहां से गायब मिला। फरमान ने तुरंत थाने पहुंचकर पुलिस को ट्रक चोरी की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी से शिकायत के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को चोरी की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने एफआर लगा दी थी। जिसे कोर्ट ने एक अप्रैल 2022 को स्वीकार कर लिया था। बीमा कंपनी ने छह अक्तूबर 2022 को फरमान का क्लेम का दावा खारिज कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया कि ट्रक चोरी की सूचना कंपनी व पुलिस को देरी से दी गई, इतना ही नहीं डायल 112 पर कॉल भी नहीं किया गया, ट्रक का फिटनेस मान्य नहीं था और सर्विस रिकॉर्ड, ईंधन की रसीद, फास्टैग व टोल टैक्स की रसीद भी उपलब्ध नहीं कराई गईं। कंपनी से दावा खारिज किए जाने के बाद फरमान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की शरण ली थी। आयोग ने सुनवाई के दौरान पाया कि फरमान ने चोरी की घटना के अगले ही दिन थाना मंडी धनौरा में सूचना दे दी थी। एफआईआर दर्ज करने में देरी पीड़ित की नहीं बल्कि पुलिस की लापरवाही है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चोरी की सूचना पुलिस को समय से दिए जाने के बाद बीमा कंपनी को सूचना देने में देरी मात्र के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष रमा शंकर सिंह व महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित की पीठ ने बीमा कंपनी को 3.80 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया। आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 15 हजार व वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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