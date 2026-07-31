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Amroha News: 28 लाख से बनेगी मुन्नी देवी अस्पताल की सड़क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: टीपी नगर तिराहे से मुन्नी देवी राजकीय महिला चिकित्सालय तक 220 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण 28 लाख रुपये में किया जाएगा। यह सड़क वर्षों से जर्जर थी और स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी। नगर पालिका ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी करेगी।

Amroha News: 28 लाख से बनेगी मुन्नी देवी अस्पताल की सड़क

Amroha News: शहर के टीपी नगर तिराहे से शुरू होकर मुन्नी देवी राजकीय महिला चिकित्सालय से सीएमओ कार्यालय तक सीसी सड़क के निर्माण पर 28 लाख रुपये खर्च होंगे। करीब 220 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नगर पालिका जल्द ही वर्क ऑर्डर जारी करेगी। करीब दो दशक से जर्जर हाल सड़क का मुद्दा हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रमुखता से उठाया गया था। मुन्नी देव राजकीय महिला चिकित्सालय से सीएमओ कार्यालय तक जर्जर हाल सड़क विभागीय कर्मचारी-अधिकारियों से लेकर बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए आने वाले लोगों, मरीजों और फरियादियों तक के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।

वर्षों पहले उखड़कर खस्ताहल हो चुकी सड़क पर आते-जाते इस सरकारी परिसर में रह रहे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंद मिनटों की बारिश के बाद सड़क पर गहरे जलभराव के चलते परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सीएमओ कार्यालय आने वाले दिव्यांगों और मेडिकल टेस्ट कराने को आने वाले अभ्यर्थियों को भी खासी दिक्कत होती है। जनसमस्या को देखते हुए नगर पालिका करीब 220 मीटर लंबी सड़क का 28 लाख रुपये से निर्माण कराएगी। इस बावत ईओ दिनेश कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जल्द वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

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