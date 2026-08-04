Amroha News: मध्य गंगा नहर में छोड़ा गया पानी, नहर किनारे उमड़ी लोगों की भीड़

Amroha News: जोया, संवाददाता। डिडौली क्षेत्र स्थित गांव अम्हेड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) क्रॉसिंग पर मंगलवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत चंदौसी शाखा के एनएच क्रॉसिंग (किमी 26.637) पर पहली बार पानी छोड़ा गया। यह कार्य मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-12, अलीगढ़ के अधिशासी अभियंता की देखरेख में संपन्न हुआ। नहर में पानी आते ही आसपास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ मौके पर पहुंच गई। बच्चे, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में नहर का नजारा देखने के लिए जमा हो गए। कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल फोन में कैद किया और सोशल मीडिया पर भी साझा किया।

वहीं दूसरी ओर, नहर में पानी आने के साथ ही कुछ ग्रामीण मछली पकड़ने के लिए भी पहुंच गए। लोगों ने जाल और अन्य पारंपरिक तरीकों से मछलियां पकड़ने का प्रयास किया, जिससे नहर किनारे उत्सव जैसा माहौल दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मध्य गंगा नहर में पानी छोड़े जाने से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए बड़ी राहत मिलेगी। इससे फसलों को पर्याप्त पानी मिलने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने सरकार और सिंचाई विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। हालांकि, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नहर के किनारे अनावश्यक भीड़ न लगाएं। सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।