Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम पर सैदनगली में जुलूस बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: सैदनगली में 20 सफर को रसूल के नवासे इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों के चेहलुम पर जुलूस निकाला गया। अजाखाना मीर मुजाहिद हुसैन में मजलिस आयोजित की गई, जिसके बाद जुलूस हुसैनी चौक पहुंचा, जहाँ अजादारों ने मातम किया। अंत में कर्बला में ताजिया दफन किया गया।

Amroha News: हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम पर सैदनगली में जुलूस बरामद

Amroha News: सैदनगली, संवाददाता। कस्बे में 20 सफर मंगलवार को रसूल के नवासे शहीदे आजम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व उनके 71 साथियों के चेहलुम पर जुलूस बरामद हुआ। अजाखाना मीर मुजाहिद हुसैन में मजलिस हुई, जिसमें मर्सिया खुवानी शरफ बाकरी व हमनवा ने की। मजलिस को सफी मुक्तदा ने खिताब किया।मजलिस के बाद अलम, शबीहे ताबूत, जुल्जनाह बरामद हुआ। जुलूस तयशुदा रास्तों व स्थानीय इमाम बारगाहों से होता हुआ हुसैनी चौक पहुंचा जहां अजादारों ने दहकते हुए अंगारों पर मातम किया। आग पर मातम के बाद जुलूस दादे पीर जी इमाम बारगाह पहुंचा जहां अली असगर का झूला बरामद हुआ। अजादारों ने जंजीरी मातम कर खुद को लहूलुहान कर लिया।

ये भी पढ़ें:इमाम हुसैन के चेहलुम से पूर्व दहकते अंगारों पर चले अजादार

मातम के बाद जुलूस संभल-हसनपुर मुख्य मार्ग से होता हुआ कर्बला पहुंचा, जहां इमाम हुसैन के ताजिया दफन हुए और अल विदाई मजलिस हुई। जुलूस के दौरान सुहैल अब्बास, रियाजुल हसन, मिसाल अब्बास, डॉ.लईक हैदर, एजाज मुर्तजा, मोहम्मद हैदर, सलमान अब्बास आदि ने नोहे पढ़े। डॉ.नसीमुज्जफर, डॉ.अहमद मुर्तजा, हसन मसूद आदि ने तकरीर की। इस दौरान काफी संख्या में अजादार मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन भी मुस्तैद रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।