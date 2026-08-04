Amroha News: हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम पर सैदनगली में जुलूस बरामद
Amroha News: सैदनगली में 20 सफर को रसूल के नवासे इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों के चेहलुम पर जुलूस निकाला गया। अजाखाना मीर मुजाहिद हुसैन में मजलिस आयोजित की गई, जिसके बाद जुलूस हुसैनी चौक पहुंचा, जहाँ अजादारों ने मातम किया। अंत में कर्बला में ताजिया दफन किया गया।
Amroha News: सैदनगली, संवाददाता। कस्बे में 20 सफर मंगलवार को रसूल के नवासे शहीदे आजम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व उनके 71 साथियों के चेहलुम पर जुलूस बरामद हुआ। अजाखाना मीर मुजाहिद हुसैन में मजलिस हुई, जिसमें मर्सिया खुवानी शरफ बाकरी व हमनवा ने की। मजलिस को सफी मुक्तदा ने खिताब किया।मजलिस के बाद अलम, शबीहे ताबूत, जुल्जनाह बरामद हुआ। जुलूस तयशुदा रास्तों व स्थानीय इमाम बारगाहों से होता हुआ हुसैनी चौक पहुंचा जहां अजादारों ने दहकते हुए अंगारों पर मातम किया। आग पर मातम के बाद जुलूस दादे पीर जी इमाम बारगाह पहुंचा जहां अली असगर का झूला बरामद हुआ। अजादारों ने जंजीरी मातम कर खुद को लहूलुहान कर लिया।
मातम के बाद जुलूस संभल-हसनपुर मुख्य मार्ग से होता हुआ कर्बला पहुंचा, जहां इमाम हुसैन के ताजिया दफन हुए और अल विदाई मजलिस हुई। जुलूस के दौरान सुहैल अब्बास, रियाजुल हसन, मिसाल अब्बास, डॉ.लईक हैदर, एजाज मुर्तजा, मोहम्मद हैदर, सलमान अब्बास आदि ने नोहे पढ़े। डॉ.नसीमुज्जफर, डॉ.अहमद मुर्तजा, हसन मसूद आदि ने तकरीर की। इस दौरान काफी संख्या में अजादार मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन भी मुस्तैद रहा।
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