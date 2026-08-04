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Amroha News: चेहल्लुम का जुलूस निकाल कर्बला पहुंच दफन किए ताजिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: उझारी में शोहदा-ए-कर्बला का चेहल्लुम गम और अकीदत के साथ मनाया गया। जुलूस के दौरान या हुसैन-या हुसैन की आवाजें गूंजती रहीं। मजलिस में बरेली के मौलाना अरशद अब्बास ने कर्बला के वाकये का वर्णन किया। जुलूस हुसैनी चौक, इमामबारगाह अबू तालिब और अन्य स्थानों से होते हुए कर्बला पहुंचा, जहां ताजियों को दफनाया गया।

Amroha News: चेहल्लुम का जुलूस निकाल कर्बला पहुंच दफन किए ताजिए

Amroha News: उझारी। शोहदा-ए-कर्बला का चेहल्लुम गम व अकीदत से मनाया गया। जुलूस में पूरे दिन या हुसैन-या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। कर्बला पहुंचकर ताजियों को दफना दिया गया। कस्बे के मोहल्ला सादात स्थित इमामबारगाह बाबुल हवाइज में जुलूस से पूर्व मजलिस का आयोजन किया गया। मर्सियाख्वानी मंजूर हुसैन व हमनवां ने की। मजलिस को खिताब फरमाते हुए बरेली से आए मौलाना अरशद अब्बास ने कर्बला का वाक्या बयां किया। कर्बला के मसायब सुनकर अजादार जार-जार रोने लगे। मजलिस के बाद जुलूस बरामद हुआ। नोहाख्वानी और सीनाजनी करते हुए जुलूस हुसैनी चौक होता हुआ इमामबारगाह अबू तालिब पहुंचा। वहां से गोल इमामबाड़ा, मोहल्ला कुम्हारान, मोहल्ला देशलान, टीपू चौक, बस स्टैंड होता हुआ कर्बला पहुंचा।

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कर्बला में ताजियों को दफन कर दिया गया। जुलूस में लोग नंगे पांव और नंगे सिर चल रहे थे। हाथों में लाल व हरे रंग के अलम ले रखे थे। हुसैन-या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थीं। जुलूस में नोहाख्वानी कल्बे अब्बास, अकबर मेहंदी व जीशान हैदर आदि ने की। इस दौरान मौलाना सरकार मेहंदी, नूरुल हसन, बिलाल बाकरी, जिल्ले सिब्तैन, हुसैन मेहंदी, रहबर अब्बास, हसन मेंहदी, बिट्टू हैदर, अलाउद्दीन सैफी, नवाब हैदर, शाने असगर, शाकिर मसूदी, रहमुद्दीन साबरी आदि लोग मौजूद रहे।

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