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Amroha News: बारिश के चलते चेहल्लुम का जुलूस स्थगित, अब 12 को निकलेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मंडी धनौरा में मुसलमानों द्वारा निकाला जाने वाला चेहल्लुम का जुलूस लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों ने सुरक्षा और मौसम की प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जुलूस अब 12 अगस्त को पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निकाला जाएगा।

Amroha News: बारिश के चलते चेहल्लुम का जुलूस स्थगित, अब 12 को निकलेगा

Amroha News: मंडी धनौरा। नगर में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाला जाने वाला चेहल्लुम का जुलूस लगातार जारी बारिश एवं खराब मौसम के चलते स्थगित कर दिया गया। आयोजकों ने बताया कि सुरक्षा संग मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अब जुलूस 12 अगस्त को नगर में निर्धारित मार्गों से पारंपरिक रीति-रिवाज संग निकाला जाएगा। आयोजन समिति सदस्य फहीम साबरी ने मुस्लिम समुदाय से निर्धारित तिथि पर समय से पहुंचकर कार्यक्रम में सहभाग करने की अपील की।

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