Amroha News: कलश वंदन यात्रा का स्वागत किया
Amroha News: संत रविदास की 650वीं जयंती पर बनारस के गोवर्धनपुर से कलश वंदन यात्रा निकाली गई। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के कई नेता उपस्थित थे। यात्रा पूरे जिले का भ्रमण करेगी, जिससे संत रविदास की शिक्षाएं फैलाने का प्रयास किया जाएगा।
Amroha News: संत रविदास की 650वीं जयंती पर उनकी जन्मस्थली बनारस जिले के गांव गोवर्धनपुर से निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा का शुक्रवार को स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में पहुंचने पर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मिट्टी भरे कलश पर माल्यार्पण कर वंदन किया। यात्रा पूरे जिले का भ्रमण करेगी। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष उदय गिरि गोस्वामी, शिक्षक विधायक डॉ.हरी सिंह ढिल्लो, अमरोहा चेयरपर्सन शशि जैन, विजय पांडे, विजयवीर सिंह, किशन सिंह, भूप सिंह बेनीवाल, युद्धवीर सिंह, आकाश वाल्मीकि, चंद्र प्रकाश शर्मा, उषा शर्मा, पारुल अग्रवाल, मीनू गुप्ता, सीमा चौधरी आदि मौजूद रहे।
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