Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: सपाइयों ने मनाई फूलन देवी की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: अमरोहा में सोमवार को सपा जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई गई। सपाइयों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव ने उनके जीवन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।

Amroha News: सपाइयों ने मनाई फूलन देवी की जयंती

Amroha News: अमरोहा। सपा जिला कार्यालय पर सोमवार को पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई गई। सपाइयों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव ने उनके जीवन वृतांत की जानकारी दी। बताया कि वह दो बार मिर्जापुर से सांसद रहीं। इस दौरान सपा व्यापार सभा जिलाध्यक्ष सर्वेश सैनी, संतराम सिंह यादव, राधेलाल रघुवंशी, रविपाल चिकारा, रजनीश यादव, तुषार रघुवंशी, नितिन कुमार दिवाकर, मोहम्मद अकरम, आबिद अली, चौधरी विपिन कुमार, मोहम्मद राशिद कुरैशी, विवेक यादव, सलमान, मुंसब मेवाती, ऋषिपाल सिंह, मोहम्मद शाकिर, अली वारिस, बदरुद्दीन, अलाउद्दीन, गुड्डू सैनी, देवकरण सिंह, अशोक यादव, शीशराम सिंह यादव, अनुज यादव, सुरेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह जाटव आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:सपाइयों ने मनाई पूर्व सांसद फूलनदेवी की जयंती
ये भी पढ़ें:सामाजिक न्याय की प्रतीक थी फूलन देवी
ये भी पढ़ें:फूलन देवी ने अदम्य साहस के साथ किया संघर्ष : मानसिंह
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Samajwadi Party Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।