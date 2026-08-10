Amroha News: सपाइयों ने मनाई फूलन देवी की जयंती
Amroha News: अमरोहा में सोमवार को सपा जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई गई। सपाइयों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव ने उनके जीवन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।
Amroha News: अमरोहा। सपा जिला कार्यालय पर सोमवार को पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई गई। सपाइयों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव ने उनके जीवन वृतांत की जानकारी दी। बताया कि वह दो बार मिर्जापुर से सांसद रहीं। इस दौरान सपा व्यापार सभा जिलाध्यक्ष सर्वेश सैनी, संतराम सिंह यादव, राधेलाल रघुवंशी, रविपाल चिकारा, रजनीश यादव, तुषार रघुवंशी, नितिन कुमार दिवाकर, मोहम्मद अकरम, आबिद अली, चौधरी विपिन कुमार, मोहम्मद राशिद कुरैशी, विवेक यादव, सलमान, मुंसब मेवाती, ऋषिपाल सिंह, मोहम्मद शाकिर, अली वारिस, बदरुद्दीन, अलाउद्दीन, गुड्डू सैनी, देवकरण सिंह, अशोक यादव, शीशराम सिंह यादव, अनुज यादव, सुरेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह जाटव आदि मौजूद रहे।
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