Amroha News: सपाइयों ने मनाई महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती
Amroha News: अमरोहा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं आदर्शों को अपनाकर समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे।
Amroha News: अमरोहा। सपा जिला कार्यालय पर बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। वक्ताओं ने उनके कृतित्व, व्यक्तित्व व आदर्शों को अपना कर समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष मस्तराम यादव ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति जी प्रकट हुए थे । उन्हें वेदों और पुराणों की परंपराओं में प्रथम आयुर्वेदाचार्य के रूप में जाना जाता है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी विचार रखे।
संचालन जिला महासचिव चंद्रपाल सैनी ने किया। इस दौरान प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय महासचिव श्योनाथ सिंह प्रजापति, संतराम सिंह यादव, अमन चौधरी, अशोक चौधरी, नवनीत गोला, महमूद अली भूरा, सर्वेश सैनी, राधेलाल रघुवंशी, जितांबर यादव, मुमताज खां, शाहजेब खां आदि मौजूद रहे।
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