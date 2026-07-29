Amroha News: कार की टक्कर से बाइक सवार दो लोग घायल
Amroha News: गजरौला में कार की टक्कर से बाइक सवार रमेश और दीपक घायल हो गए। वे बृजघाट से लौट रहे थे, तभी तेज गति से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई और हायर सेंटर रेफर किया।
Amroha News: गजरौला। कार की टक्कर से बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला फाजलपुर निवासी रमेश व दीपक मंगलवार रात बृजघाट से घर लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर गांव ख्यालीपुर ढाल के पास पीछे से आई तेज गति कार ने साइड लेते समय उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों लोग घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर घायलों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। चिकित्सक ने दोनों की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मामले में तहरीर मिलने पर जांच व कार्रवाई करने की बात कही।
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