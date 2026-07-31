Amroha News: याचिका समिति की बैठक में मामला गूंजा तो आनन-फानन में मकानों पर गरजा बुलडोजर
Amroha News: ढक्का गांव में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। डीएम और एडीएम ने कब्जा हटाने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए थे। इसके बाद 21 घरों को ध्वस्त किया गया, जिसके विरोध में भीम आर्मी ने तहसील में प्रदर्शन किया और मुआवजा की मांग की।
Amroha News: तहसील क्षेत्र के ढक्का गांव में ड्रेन की भूमि पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन जहां कार्रवाई को सही बता रहा है तो वहीं कब्जाधारकों का कहना है कि उनके साथ अन्याय किया गया। बताया जा रहा है कि विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में मामला गूंजने के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीएम व एडीएम ने एसडीएम को पत्र जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक ढक्का गांव निवासी एक व्यक्ति ने मंडलायुक्त के यहां शिकायत की थी। आरोप के मुताबिक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मंडल के एक विधायक ने बीती 22 जुलाई को विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में यह मामला उठाया। याचिका समिति ने पत्र का संदर्भ लिया, जिसमें ढक्का में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने की बात कही गई। इस संबंध में जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी ने याचिका समिति प्रकरण का हवाला देते हुए इसे अति महत्वपूर्ण बताते हुए बीती 22 जुलाई को एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। लिहाजा गुरुवार को एसडीएम हिमांशु उपाध्याय की देखरेख में राजस्व विभाग की टीम ने 21 घरों व अन्य निर्माण कार्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अफसरों के मुताबिक ढक्का ड्रेन व ग्राम समाज की करीब 15 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। अफसरों का कहना है कि इस संबंध में तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश भी जारी किया गया था。
मकान तोड़ने के विरोध में भीम आर्मी ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
हसनपुर। क्षेत्र के गांव ढक्का में मकान तोड़े जाने और ग्रामीणों पर जुर्माना लगाए जाने के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर तहसील में प्रदर्शन किया। एसडीएम की गैरमौजूदगी में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
आरोप लगाया गया कि सपा के एक विधायक की शिकायत पर ढक्का में प्रशासन द्वारा अवैध रूप से मकान तोड़े गए हैं और बेबुनियाद जुर्माना लगाया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। संबंधित व्यक्तियों का कहना है कि वह 20-25 वर्षों से वहां रह रहे हैं। मांग करते हुए कि संबंधित लोगों को मुआवजा दिलाया जाए व पुर्नस्थापित कराया जाए। इस दौरान अरविंद सिंह, विकेश कुमार जिला संयोजक, कल्लू सिंह, हेमंत कुमार, मनोहर सिंह, इकबाल, अंकित कुमार, धीर सिंह, गुड्डू, पप्पू सिंह, मुकेश, जगता सिंह, गोपाल, राधे, श्यामा, महेंद्र, हिमांशु, राजेंद्र, सतपाल, रतनलाल, रामपाल, प्रेमपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
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