Amroha News: याचिका समिति की बैठक में मामला गूंजा तो आनन-फानन में मकानों पर गरजा बुलडोजर

Amroha News: तहसील क्षेत्र के ढक्का गांव में ड्रेन की भूमि पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासन जहां कार्रवाई को सही बता रहा है तो वहीं कब्जाधारकों का कहना है कि उनके साथ अन्याय किया गया। बताया जा रहा है कि विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में मामला गूंजने के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीएम व एडीएम ने एसडीएम को पत्र जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। जानकारी के मुताबिक ढक्का गांव निवासी एक व्यक्ति ने मंडलायुक्त के यहां शिकायत की थी। आरोप के मुताबिक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर मंडल के एक विधायक ने बीती 22 जुलाई को विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में यह मामला उठाया। याचिका समिति ने पत्र का संदर्भ लिया, जिसमें ढक्का में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने की बात कही गई। इस संबंध में जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी ने याचिका समिति प्रकरण का हवाला देते हुए इसे अति महत्वपूर्ण बताते हुए बीती 22 जुलाई को एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। लिहाजा गुरुवार को एसडीएम हिमांशु उपाध्याय की देखरेख में राजस्व विभाग की टीम ने 21 घरों व अन्य निर्माण कार्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अफसरों के मुताबिक ढक्का ड्रेन व ग्राम समाज की करीब 15 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। अफसरों का कहना है कि इस संबंध में तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश भी जारी किया गया था。