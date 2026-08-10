Amroha News: बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद में खूनी संघर्ष, बीच सड़क चले लाठी-डंडे और धारदार हथियार, 23 पर मुकदमा
Amroha News: -शहर के बड़ा बाजार में शनिवार रात की है घटना, मारपीट में दोनों पक्षों से चार युवक हुए लहूलुहान, कोतवाली से लेकर सरकारी अस्पताल तक भीड़ देख दो सीओ समेत
Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। शहर के बड़ा बाजार में शनिवार देर रात रेस्टोरेंट के आगे बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। हमलावर होते हुए आमने-सामने आए युवकों के दो गुटों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, बीच सड़क शुरू हुई मारपीट से राहगीरों में भगदड़ मची रही। मारपीट में सिर पर गंभीर चोट लगने से चार युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गए, मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल बिगड़ती स्थिति को काबू किया। इसके बाद कोतवाली से लेकर शहर सीएचसी तक दोनों गुटों के बीच आधी रात तक तनाव के हालात बने रहे।
जिसे देखते हुए दो सीओ के साथ तीन थानों का फोर्स और पीएसी को मौके पर बुलाना पड़ा। मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर चार नामजद 23 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।एफआईआर के मुताबिक मोहल्ला शफातपोता निवासी अवैस शनिवार रात करीब 10 बजे अपने साथियों हमजा, जैद, इंतजार और फैजान के साथ बाइक लेकर बड़ा बाजार गया था। आरोप है कि एक रेस्टोरेंट के आसपास बाइक खड़ी करने को लेकर दूसरे पक्ष के सच्चो, आजम, फाजिल समेत 8-10 अज्ञात लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि सभी युवक गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मामला बढ़ गया और आरोपियों ने लाठी-डंडों तथा धारदार हथियारों से हमला कर दिया। मारपीट में हमजा, जैद, इंतजार और फैजान के सिर में चोटें आईं। शोर सुनकर मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई और लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने सच्चो, आजम और फाजिल समेत चार नामजद तथा 8-10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दूसरे पक्ष से विवेक सिरोही ने बताया कि वह रेस्टोरेंट से खाना लेने पहुंचा था। आरोप है कि वहां उवैस और उसके साथ मौजूद नौ अज्ञात लोगों ने उसे देखकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। विवेक ने घटना के बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। उसकी तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने उवैस समेत नौ आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर चार नामजद के अलावा 19 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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