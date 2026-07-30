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Amroha News: चलती बाइक में अचानक लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: हसनपुर के सैदनगली नगर पंचायत में जामा मस्जिद के पास एक बाइक में आग लग गई। चालक ने सुरक्षित तरीके से बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग शार्ट सर्किट के कारण लगी और मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। बाइक पूरी तरह से जल गई, लेकिन चालक को कोई चोट नहीं आई।

Amroha News: चलती बाइक में अचानक लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। सैदनगली नगर पंचायत में जामा मस्जिद के पास बुधवार दोपहर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। चालक ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। मौके पर काफी देर तक अफरातफरी मची रही। बाइक पूरी तरह आग लगने से क्षतिग्रस्त हुई है। आग लगने की वजह शार्ट सर्किट माना जा रहा है।बताया जा रहा है कि युवक बाइक लेकर रास्ते से निकलकर जा रहा था। अचानक शार्ट सर्किट से बाइक में आग लग गई। मौके की नजाकत को देखते हुए चालक बाइक को किनारे कर कूद गया। कुछ ही पल में बाइक धू-धू कर जलने लगी। मौके पर अफरातफरी मच गई।

आसपास मौजूद लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पानी व मिट्टी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। हादसे में बाइक पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। हालांकि, गनीमत रही कि चालक के तत्परता दिखाने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया।​ घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस बावत कस्बा इंचार्ज अरुण गिरी ने बताया कि फिलहाल हादसे के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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