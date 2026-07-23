Amroha News: शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तेज धमाके संग फटी स्कूटी की बैटरी, घरेलू सामान भी जला

Amroha News: गांव सिरसा गुर्जर में चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी की बैटरी में तेज धमाका होने से आग लग गई। इससे स्कूटी और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने दो लाख रुपये के नुकसान का दावा किया है। प्रारंभिक जांच में आग लगने को शॉर्ट सर्किट और बैटरी फटने से जोड़ा जा रहा है।

Amroha News: क्षेत्र के गांव सिरसा गुर्जर में बुधवार देर रात चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी की बैटरी में तेज धमाका होने के बाद कमरे में आग लग गई। हादसे में स्कूटी समेत कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने दो लाख रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया है। मामले की सूचना राजस्व विभाग को दी गई है। गांव निवासी एवं पूर्व प्रधान वीरू सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले ई-स्कूटी खरीदी थी। बुधवार रात स्कूटी को घर के एक कमरे में चार्जिंग पर लगाया था। गर्मी के कारण परिवार के सभी सदस्य आंगन में सो रहे थे。

घटनाक्रम रात करीब दो बजे तेज धमाके की आवाज सुनकर उनकी आंख खुली। कमरे में जाकर देखा तो आग की लपटें उठ रही थीं। शोर सुनकर मोहल्ले और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्कूटी, सोफा, कपड़े और कमरे में रखा अन्य सामान जल चुका था।

जांच और नुकसान प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वहीं, ई-स्कूटी की बैटरी फटने से धमाका होने की आशंका भी जताई जा रही है। वीरू सिंह के अनुसार हादसे में दो लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने राजस्व विभाग को सूचना देकर नुकसान के आकलन की मांग की है। घटना के बाद काफी देर तक मौके पर अफरातफरी का माहौल बना रहा। उधर, तहसीलदार लकी सिंह ने घटना की जानकारी होने से इनकार किया।