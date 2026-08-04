Amroha News: 28 एएनएम को 11 महीने से नहीं मिला इंसेंटिव, रोष

Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। गंगेश्वरी ब्लाक के सरकारी अस्पतालें में तैनात करीब 28 एएनएम को पिछले साल अगस्त से अब तक का टीबीआई यानी टीम बेस्ड इंसेंटिव का भुगतान नहीं किया गया है। एएनएम बीते 11 महीने की प्रोत्साहन राशि दिलाने की मांग कर रही हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

एएनएम की स्थिति

ब्लाक में सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर 11 स्थाई के अलावा संविदा पर 17 समेत कुल 28 एएनएम की तैनाती है। एएनएम गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण, पल्स पोलियो, परिवार नियोजन, संस्थागत प्रसव समेत तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जिम्मेदारी से ड्यूटी कर रही हैं। इसके बावजूद प्रोत्साहन राशि का समय से भुगनान न किए जाने के चलते उनमें भारी रोष है। हालात ऐसे हैं कि एएनएम को पिछले साल अक्तूबर से चालू साल के दौरान जुलाई माह तक का टीम बेस्ड इंसेंटिव का अब तक भी भुगतान नहीं किया गया है। एएनएम पिछले 11 महीने की प्रोत्साहन राशि के लिए रहरा सीएचसी से लेकर जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रही हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर एएनएम में भारी रोष हैं। आरोप है कि विभागीय ब्लाक अकाउंट मैनेजर की लापरवाही से महीनों बाद भी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।