Amroha News: रेल: ठहराव न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी
Amroha News: अमरोहा दैनिक रेल यात्री समिति ने अमरोहा स्टेशन पर फैजाबाद और रानीखेत एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। समिति के उपसचिव होशियार सिंह ने कहा कि 10-12 वर्षों से प्रयासरत हैं। अगर मांग पूरी नहीं हुई, तो 6 सितंबर से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
Amroha News: अमरोहा। अमरोहा दैनिक रेल यात्री समिति के पदाधिकारियों ने रविवार को समिति के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में दो ट्रेनों के ठहराव की वर्षों पुरानी मांग को लेकर डीआरएम, मुरादाबाद को संबोधित मांगपत्र स्टेशन अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि लंबे समय से फैजाबाद एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस के अमरोहा स्टेशन पर ठहराव की मांग की जा रही है। 10-12 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। रेलमंत्री व सांसद को पत्र/ मुलाकात करके, पूर्व में शांतिपूर्ण धरने आदि देकर ठहराव की मांग करते रहते है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला।अब मजबूरन समीति ने भूख हड़ताल का निर्णय लिया है।
चेतावनी दी है कि यदि जल्द इन ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ तो 6 सितंबर से भूख हड़ताल की जाएगी। ठहराव होने तक या उचित निर्णय न होने तक यह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा, उपसचिव होशियार सिंह ने कहा कि हमारा यह आंदोलन यात्रियों की सुविधाओं के लिए जारी रहेगा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, शांति पूर्ण तरीके से रेलमंत्री से मांग कर रहे हैं, रेलमंत्री से पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी लोकसभा अमरोहा के सांसद के पत्र और लोकसभा में उठाई मांग पर भी रेलमंत्री दोनों ट्रेनों का ठहराव क्यों नहीं कर रहे हैं। मांगपत्र सौंपने वालों में समर अब्बास, सुरेश कुमार विरमानी, नाजिम, होशियार सिंह, फहद, शानू आदि उपस्थित रहे।
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