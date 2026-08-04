Amroha News: परिवार की गैर मौजूदगी में मकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी
Amroha News: अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वरुण कुमार के घर में चोरों ने 35 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। घटना तब हुई जब परिवार घर पर नहीं था। पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी।
Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। देहात थाना क्षेत्र में चोरी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार की गैरमौजूदगी में चोरों ने मकान का ताला तोड़ 35 हजार रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित परिवार को घटना की जानकारी सोमवार शाम को घर पहुंचने पर हुई।घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव पंडकी की है। यहां पर वरुण कुमार का परिवार रहता है। उनके मकान में एक किराएदार भी रहते हैं। बीती एक मई को किराएदार अपने घर चले गए थे जबकि वरुण कुमार की पत्नी एकता चौधरी मकान का ताला लगाकर पास के गांव डयोढ़ी वाजिदपुर स्थित रिश्तेदारी में गई थीं।
इसी बीच किसी दिन चोरों ने मकान का ताला तोड़ लिया तथा घर में घुसने के बाद चोरों ने 35 हजार रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सोमवार शाम जब एकता चौधरी घर वापस पहुंची तो उन्हें चोरी का पता चला। मेन गेट का ताला टूटा हुआ था तथा कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखी नकदी व जेवरात गायब थे। जानकारी पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। गृहस्वामी की ओर से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।