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Amroha News: परिवार की गैर मौजूदगी में मकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वरुण कुमार के घर में चोरों ने 35 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। घटना तब हुई जब परिवार घर पर नहीं था। पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

Amroha News: परिवार की गैर मौजूदगी में मकान का ताला तोड़ लाखों की चोरी

Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। देहात थाना क्षेत्र में चोरी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार की गैरमौजूदगी में चोरों ने मकान का ताला तोड़ 35 हजार रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित परिवार को घटना की जानकारी सोमवार शाम को घर पहुंचने पर हुई।घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव पंडकी की है। यहां पर वरुण कुमार का परिवार रहता है। उनके मकान में एक किराएदार भी रहते हैं। बीती एक मई को किराएदार अपने घर चले गए थे जबकि वरुण कुमार की पत्नी एकता चौधरी मकान का ताला लगाकर पास के गांव डयोढ़ी वाजिदपुर स्थित रिश्तेदारी में गई थीं।

इसी बीच किसी दिन चोरों ने मकान का ताला तोड़ लिया तथा घर में घुसने के बाद चोरों ने 35 हजार रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। सोमवार शाम जब एकता चौधरी घर वापस पहुंची तो उन्हें चोरी का पता चला। मेन गेट का ताला टूटा हुआ था तथा कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखी नकदी व जेवरात गायब थे। जानकारी पर आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। गृहस्वामी की ओर से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।

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