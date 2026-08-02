Amroha News: पंकज बने रोटरी क्लब अमरोहा रॉयल्स के अध्यक्ष

Amroha News: शनिवार देर शाम नगर में नौगावां सादात रोड पर एक प्रतिष्ठान में रोटरी क्लब अमरोहा रॉयल्स का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। रोटेरियन सागर शर्मा डीआरएफसी, रोटेरियन प्रिया विशाल टंडन की मौजूदगी में नवनियुक्त संगठन पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। वर्ष 2026-27 के लिए अध्यक्ष रोटेरियन पंकज गुप्ता को कॉलर पहनlकर पदभार ग्रहण कराया गया। क्लब संरक्षक कपिल शर्मा, सचिव नवीन कालरा, कोषाध्यक्ष सुमित सरन अग्रवाल समेत नवनिर्वाचित अन्य पदाधिकारियों को भी पिन लगाकर शपथ दिलाई गई। दिव्या सरन अग्रवाल व प्रियंका कालरा ने मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3100 रोटेरियन पायल गौर का स्वागत किया गया। रोटेरियन पायल गौर ने उल्लेखनीय कार्यों की सराहना कर कहा कि रोटरी क्लब का उद्देश्य समाजसेवा है।

सभी सदस्य, पदाधिकारियों के साथ मिलकर समाज के लिए निस्वार्थ भावना से काम करें। अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने रोटरी के पहले मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर 100 से अधिक निर्धन छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग, डायरी व स्टेशनरी वितरित किए जाने की घोषणा की। बताया की आगे भी समाजसेवा से जुड़े कार्य जारी रहेंगे। क्लब सेक्रेटरी नवीन कालरा ने अगले महीने किए जाने वाले समाजसेवा से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। वहीं आयोजन के दौरान प्रतिभागी नित्या अग्रवाल की गणेश वंदना पर दी गई मनमोहक प्रस्तुति को विशेष सराहना मिली। संचालन कोषाध्यक्ष सुमित सरन अग्रवाल ने किया। इस दौरान वरुण माहेश्वरी, हर्ष महेश्वरी, सौरभ गुप्ता, रवि माहेश्वरी, आशीष गोयल, प्रमोद गुप्ता, शोभित गुप्ता, संजीव माहेश्वरी, सौरभ जैन, सुनीत अग्रवाल, गौरव बाहेती, हिमांशु दुआ आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।