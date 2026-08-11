Amroha News: रोटरी क्लब ने मनाया तीजोत्सव, पारुल दुआ बनीं तीज क्वीन
Amroha News: अमरोहा में रोटरी क्लब ने तीजोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। पारुल दुआ को 'तिज क्वीन' चुना गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में शशि चतुर्वेदी, नैना अग्रवाल और अंकिता ने स्थान प्राप्त किए। महिलाओं ने सावन के गीतों पर नृत्य किया और स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। मेघा माहेश्वरी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
Amroha News: अमरोहा। रोटरी क्लब अमरोहा पदाधिकारियों ने सोमवार को एक होटल परिसर में तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। पारुल दुआ तीज क्वीन चुनी गईं। फूलों से बनी बंदरवाल प्रतियोगिता में शशि चतुर्वेदी प्रथम रहीं। बेस्ट हेयर स्टाइल में नैना अग्रवाल प्रथम व अंकिता द्वितीय रहीं। मेहंदी एवं नेल आर्ट में अंकिता एवं पारुल दुआ पहले दो स्थान पर रहीं। महिलाओं ने सावन के गीतों पर डांस किया। आयोजन के दौरान रेट्रो थीम में फिल्मी एक्ट्रेस का रूप लेकर सोनी माहेश्वरी मीना कुमारी, रूबी गोयल जीनत अमान, मोनिका बंसल काजोल व शशि चतुर्वेदी रेखा बनीं। बच्चों संग महिलाओं ने झूले का आनंद भी लिया।
स्वतंत्रता दिवस पर क्लब अध्यक्ष रवि माहेश्वरी, सचिव आशीष गोयल, कोषाध्यक्ष संजीव बंसल एवं अजय चतुर्वेदी ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। संचालन प्रीति मालीवाल ने किया। हाऊजी गेम वीनू राघव ने कराए। शशि चतुर्वेदी ने सरप्राइज गेम प्रतियोगिता आयोजित की। विजेताओं को सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्षा मेघा माहेश्वरी ने सभी का आभार जताया। इस दौरान क्लब सेक्रेटरी संध्या गोयल, कोषाध्यक्ष मोनिका बंसल, पूजा शरण, मोनिका रस्तोगी, अलका अग्रवाल, सोनिया मदान, पूजा गोयल, डॉ.जीपी सिंह, कुंवर विनीत अग्रवाल, विशाल गोयल, नरेश सिद्धू, प्रबोध रस्तोगी, गौरव गोयल, नवीन अग्रवाल, विकास मदान, डॉ.सरल राघव, चरणजीत सिंह, अमित मोहन गोयल, संजय मालीवाल, आकाश शर्मा, प्रवीण अग्रवाल, अभय आर्य, प्रतीक रस्तोगी, मनीष महेश्वरी, निशांत दुआ, तनुज गोयल, अक्षत अग्रवाल, सचिन गोयल, दीपक बंसल आदि रहे।
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