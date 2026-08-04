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Amroha News: 13.41 लाख आभा आईडी बनाकर प्रदेश में छठे स्थान पर जिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा ने 19.49 लाख की लक्ष्यों के मुकाबले कुल 13.41 लाख लोगों की आभा आईडी बनायी है। इस मामले में अमरोहा ब्लाक ने 71.80 फीसदी बनाकर प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिला अस्पतालों में आभा आईडी बनाने का काम प्रगति पर है और जिले ने छठी रैंक हासिल की है।

Amroha News: 13.41 लाख आभा आईडी बनाकर प्रदेश में छठे स्थान पर जिला

Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। 19.49 लाख लक्ष्य के मुकाबले कुल 13.41 लाख लोगों की आभा आईडी बनाकर अमरोहा प्रदेश में छठे स्थान पर है। इस मामले में 71.80 फीसदी लोगों की आभा आईडी बनाकर अमरोहा ब्लाक जिले में पहले स्थान पर रहा है।

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आभा आईडी निर्माण की प्रगति

सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की आभा आईडी बनाने का काम जिले में प्रगति पर है। जिले में सबसे ज्यादा अमरोहा ब्लाक के सरकारी अस्पतालों में व सबसे कम अमरोहा शहर के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की आभा आईडी बनाई गई हैं। बहरहाल आभा आईडी बनाने के मामले में जिले ने प्रदेश में छठी रैंक हासिल की है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी कार्ड 14 अंकों का यूनिक नंबर है। इसकी मदद से सरकारी अस्पतालों में बिना लाइन में लगे ओपीडी का पर्चा बना सकते हैं। देशभर के अस्पतालों में मरीज की लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, मरीज के इलाज की पद्धति, ब्लड ग्रुप, बीमारी का प्रकार, कौन सी दवाएं लीं, अस्पताल में भर्ती व डिस्चार्ज होने समेत अन्य मेडिकल रिकार्ड एक क्लिक पर सामने आते हैं। डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज की रिपोर्ट साथ ले जाने की या अस्पताल में भर्ती होने के लिए फार्म भरने की जरूरत नहीं है और न ही ओपीडी की लंबी लाइन में लगने का झंझट। अस्पताल में मरीज को अपना आभा हेल्थ आईडी कार्ड नंबर डॉक्टर को बताना होता है। इसके बाद आभा आईडी कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मरीज का पूरा रिकार्ड डॉक्टर के सामने होता है।

किस ब्लाक में कितने आभा आईडी कार्ड बने

ब्लाक आभा आईडी

अमरोहा 218398

गजरौला 192982

गंगेश्वरी 170865

हसनपुर 216580

जोया 246990

मंडी धनौरा 170103

अमरोहा शहर 125689

योग 1341607

मरीजों के आभा आईडी कार्ड बनाने के मामले में जिले की छठी रैंक है। सभी ब्लाकों में आभा आईडी कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

डॉ.रमाकांत सागर, सीएमओ

प्रश्नोत्तर

अमरोहा में कितनी आभा आईडी बनाई गई?
अमरोहा में कुल 13.41 लाख आभा आईडी बनाई गई हैं।
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