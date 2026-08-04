Amroha News: 13.41 लाख आभा आईडी बनाकर प्रदेश में छठे स्थान पर जिला

आभा आईडी निर्माण की प्रगति

सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की आभा आईडी बनाने का काम जिले में प्रगति पर है। जिले में सबसे ज्यादा अमरोहा ब्लाक के सरकारी अस्पतालों में व सबसे कम अमरोहा शहर के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की आभा आईडी बनाई गई हैं। बहरहाल आभा आईडी बनाने के मामले में जिले ने प्रदेश में छठी रैंक हासिल की है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आईडी कार्ड 14 अंकों का यूनिक नंबर है। इसकी मदद से सरकारी अस्पतालों में बिना लाइन में लगे ओपीडी का पर्चा बना सकते हैं। देशभर के अस्पतालों में मरीज की लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, मरीज के इलाज की पद्धति, ब्लड ग्रुप, बीमारी का प्रकार, कौन सी दवाएं लीं, अस्पताल में भर्ती व डिस्चार्ज होने समेत अन्य मेडिकल रिकार्ड एक क्लिक पर सामने आते हैं। डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज की रिपोर्ट साथ ले जाने की या अस्पताल में भर्ती होने के लिए फार्म भरने की जरूरत नहीं है और न ही ओपीडी की लंबी लाइन में लगने का झंझट। अस्पताल में मरीज को अपना आभा हेल्थ आईडी कार्ड नंबर डॉक्टर को बताना होता है। इसके बाद आभा आईडी कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मरीज का पूरा रिकार्ड डॉक्टर के सामने होता है।