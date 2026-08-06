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Amroha News: सुरक्षित कांवड़ यात्रा को पुलिस ने लगवाए होर्डिंग्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा में, जिला पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करने और संयम बरतने की अपील की है। एसपी लखन सिंह यादव ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और दुर्घटनामुक्त आवागमन को प्राथमिकता बताया। कांवड़ मार्गों पर जागरूकता सन्देश लिखे होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं।

Amroha News: सुरक्षित कांवड़ यात्रा को पुलिस ने लगवाए होर्डिंग्स

Amroha News: अमरोहा। सावन कांवड़ यात्रा में यातायात नियमों का पालन करने, संयम व सावधानी बरतने की जिला पुलिस ने कांवड़ियों से अपील की है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोले जी धीरे चलो,… जल लेकर मंदिर भी तो पहुंचना है, जैसे हार्डिंग्स लगाकर सुरक्षित कांवड़ यात्रा में पुलिस का सहयोग करने अपील की है। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम व सुरक्षित आवागमन और कांवड़ मार्गों को दुर्घटनामुक्त बनाना प्राथमिकता में है। कांवड़ मार्गों, प्रमुख स्थानों और बिजली के खंभों पर जन जागरूकता के संदेश लिखे होर्डिंग्स लगाकर सुरक्षित व सकुशल कांवड़ यात्रा की अपील की गई है।

कांवड़ियों से धीमी गति से वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन करने की अपील संग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

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