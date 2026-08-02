Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: नीलकंठ क्रिकेट अकादमी रेड ने ब्लू को आठ विकेट से दी शिकस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: नीलकंठ क्रिकेट अकादमी रेड ने अमरोहा में ब्लू टीम को आठ विकेट से हराया। पहले बैटिंग करते हुए ब्लू ने 88 रन बनाए। जवाब में, रेड ने मात्र 6 ओवर में 91 रन बनाकर जीत हासिल की। मयंक यादव ने 34 रन बनाकर जीत की नींव रखी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने।

Amroha News: नीलकंठ क्रिकेट अकादमी रेड ने ब्लू को आठ विकेट से दी शिकस्त

Amroha News: अमरोहा। नीलकंठ क्रिकेट अकादमी रेड की टीम ने ब्लू को आठ विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीलकंठ क्रिकेट अकादमी ब्लू ने निर्धारित 10 ओवर में पांच विकेट पर 88 रन बनाए, जिसे रेड ने महज छह ओवर में दो विकेट खोकर 91 रन बनाकर जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीलकंठ क्रिकेट अकादमी ब्लू की शुरुआत ठीक रही। कप्तान आशीष ने 17 गेंदों में चार चौके और दो छक्कों की मदद से 35 रन की तेज पारी खेली। हिमांशु राणा ने 15 गेंदों पर दो चौके व एक छक्के की मदद से नाबाद 23 रन जोड़े।

उवैस ने 13 व रितिक ने 11 रन बनाए। रेड टीम की ओर से कप्तान मयंक यादव ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में एक रन देकर एक विकेट हासिल किया जबकि यश, डिशू और रेहान ने भी एक-एक विकेट लिया। 89 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रूख अपनाया। कप्तान मयंक यादव ने 15 गेंदों में सात चौकों की मदद से 34 रन बनाकर जीत की नींव रखी। इसके बाद देवांश शुक्ला ने 16 गेंदों पर छह चौकों की सहायता से नाबाद 30 रन की पारी खेली। आखिर में यश ने सात गेंदों में तीन चौके जड़कर नाबाद 17 रन बनाए व टीम को छठे ओवर में जीत दिला दी। नीलकंठ क्रिकेट एकेडमी ब्लू की ओर से कप्तान आशीष ने तीन ओवर में 57 रन देकर दो विकेट हासिल किए। मयंक यादव को सर्वेश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।