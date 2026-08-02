Amroha News: नीलकंठ क्रिकेट अकादमी रेड ने ब्लू को आठ विकेट से दी शिकस्त

Amroha News: अमरोहा। नीलकंठ क्रिकेट अकादमी रेड की टीम ने ब्लू को आठ विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीलकंठ क्रिकेट अकादमी ब्लू ने निर्धारित 10 ओवर में पांच विकेट पर 88 रन बनाए, जिसे रेड ने महज छह ओवर में दो विकेट खोकर 91 रन बनाकर जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीलकंठ क्रिकेट अकादमी ब्लू की शुरुआत ठीक रही। कप्तान आशीष ने 17 गेंदों में चार चौके और दो छक्कों की मदद से 35 रन की तेज पारी खेली। हिमांशु राणा ने 15 गेंदों पर दो चौके व एक छक्के की मदद से नाबाद 23 रन जोड़े।

उवैस ने 13 व रितिक ने 11 रन बनाए। रेड टीम की ओर से कप्तान मयंक यादव ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में एक रन देकर एक विकेट हासिल किया जबकि यश, डिशू और रेहान ने भी एक-एक विकेट लिया। 89 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रूख अपनाया। कप्तान मयंक यादव ने 15 गेंदों में सात चौकों की मदद से 34 रन बनाकर जीत की नींव रखी। इसके बाद देवांश शुक्ला ने 16 गेंदों पर छह चौकों की सहायता से नाबाद 30 रन की पारी खेली। आखिर में यश ने सात गेंदों में तीन चौके जड़कर नाबाद 17 रन बनाए व टीम को छठे ओवर में जीत दिला दी। नीलकंठ क्रिकेट एकेडमी ब्लू की ओर से कप्तान आशीष ने तीन ओवर में 57 रन देकर दो विकेट हासिल किए। मयंक यादव को सर्वेश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।