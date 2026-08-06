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Amroha News: सभी वर्गों के लोगों को एनएससीटी से जोड़ने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: अमरोहा में टीचर्स सेल्फ केयर टीम की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को एनएससीटी से जोड़ने का निर्णय लिया गया। करतार सिंह को संरक्षक और सुरेंद्र व्यास को जिलाध्यक्ष बनाया गया। यह टीम 18 से 60 वर्ष के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

Amroha News: सभी वर्गों के लोगों को एनएससीटी से जोड़ने पर जोर

Amroha News: अमरोहा। टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश व नेशनल सेल्फ केयर टीम जिला इकाई की संयुक्त बैठक बुधवार को कुंदन इंटर कॉलेज में हुई। सभी वर्गों के लोगों को एनएससीटी से जोड़ने का निर्णय लिया गया। करतार सिंह को नेशनल सेल्फ केयर टीम जनपद अमरोहा का संरक्षक व सुरेंद्र व्यास को जिलाध्यक्ष बनाया गया। जिला संयोजक सौरभ सक्सेना ने बताया कि एनएससी टीम का गठन सेवा परमो धर्म की भावना से प्रेरित होकर किया गया है। संस्था से प्रदेश के सभी वर्गों के 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग जुड़ सकते हैं। संस्था टीम से जुड़े व्यक्ति के दिवंगत होने पर आपसी सहयोग से परिजनों को आर्थिक सहायता देती है।

जिला प्रवक्ता विपुल अग्रवाल ने बताया कि 26 जुलाई को लखनऊ में टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के स्थापना समारोह में जनपद अमरोहा की टीम को अच्छे व प्रशंसनीय कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान मतीन अहमद, राकेश रघुवंशी, बीनू कुमार, आकाश अग्रवाल, सोमदेव, मुनेंद्र प्रताप सिंह, करतार सिंह, रितु चौधरी, विवेक शरण श्रीवास्तव, आशीष अग्रवाल, तुषार माहेश्वरी आदि मौजूद रहे।

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