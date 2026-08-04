Amroha News: बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर आठ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया

Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के क्रम में की गई कार्रवाई में एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के अवैध भंडारण एवं बिना खाद्य लाइसेंस खाद्य कारोबार करने के मामले में न्यायालय द्वारा संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता पर कुल आठ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा विभिन्न खाद्य पदार्थों के अधोमानक पाए जाने के मामलों में भी न्यायालय द्वारा अर्थदंड लगाया। कुल 15 वादों में 13.40 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय विनय कुमार ने बताया कि 23 अप्रैल 2026 को गांव ढकिया चमन में सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न कंपनियों के चिप्स, नमकीन, नूडल्स एवं काजू बर्फी बड़ी मात्रा में एक्सपायरी पाए गए। मौके पर नमकीन, चिप्स एवं नूडल्स के पैकेट खोलकर खाद्य पदार्थों को बड़े पारदर्शी पॉलीथीन एवं गत्ते की पेटियों में भरा जा रहा था। निरीक्षण के समय खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय एवं आपूर्ति से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक खाद्य लाइसेंस भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए कुल 2875.650 किग्रा खाद्य पदार्थ, जिनकी अनुमानित कीमत 786365 रुपये थी, को अभिग्रहीत कर एक गोदाम में सील कर दिया गया। इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णायक अधिकारी, अमरोहा के न्यायालय में पांच मई को वाद दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा धारा-63 के अंतर्गत छह लाख रुपये तथा धारा-58 के अंतर्गत दो लाख रुपये, कुल आठ लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। बताया कि एक अन्य वाद में मिल्क क्रीम अधोमानक पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता राकेश कुमार पुत्र तेजपाल सिंह, निवासी गांव परतापुर, थाना बीबीनगर, जिला बुलंदशहर पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा सरसों का तेल, पनीर, मिश्रित दूध, मिठाई, मैदा, ड्राई फ्रूट्स सहित अन्य खाद्य पदार्थों के अधोमानक पाए जाने के मामलों में भी न्यायालय द्वारा अर्थदंड अधिरोपित किया। सभी मामलों को मिलाकर कुल 15 वादों में 13 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।