Amroha News: पुलिस लिखी बाइक और एसडीएम लिखी कार सवारों ने युवक को पीटा, धमकी देकर भागे
Amroha News: अमरोहा में एक युवक ने अपनी कार से लौटते समय पुलिस और एसडीएम लिखी बाइक पर सवार युवकों से मारपीट की। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Amroha News: अमरोहा। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में पुलिस लिखी बाइक और एसडीएम लिखी कार में सवार युवकों ने एक कार चालक के साथ मारपीट की। आरोपी बाद में गाली-गलौज के दौरान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। डिडौली क्षेत्र के गांव भीकनपुर मूंढा निवासी मोहम्मद अकरम के मुताबिक आठ अगस्त की रात लगभग 9 बजे वह अमरोहा से अपनी विटारा ब्रेज़ा कार से गांव लौट रहे थे। रायपुर गांव के पास शराब के नशे में धुत बाइक सवार उनकी कार के आगे-पीछे खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था।
आरोपी की बाइक की नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा हुआ था। आरोप है कि जब उन्होंने बाइक सवार को सही से गाड़ी चलाने के लिए समझाया, तो आरोपी आपा खो बैठा। उसने कार से खींचकर उनके थप्पड़ जड़ दिए और भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान मौके पर एसडीएम लिखी हुई एक कार आकर रुकी, जिसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने भी बाइक सवार के साथ मिलकर अकरम को धमकाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जब पीड़ित अकरम ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सीओ अवधभान भदौरिया ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।
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