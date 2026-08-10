Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: पुलिस लिखी बाइक और एसडीएम लिखी कार सवारों ने युवक को पीटा, धमकी देकर भागे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: अमरोहा में एक युवक ने अपनी कार से लौटते समय पुलिस और एसडीएम लिखी बाइक पर सवार युवकों से मारपीट की। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Amroha News: पुलिस लिखी बाइक और एसडीएम लिखी कार सवारों ने युवक को पीटा, धमकी देकर भागे

Amroha News: अमरोहा। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में पुलिस लिखी बाइक और एसडीएम लिखी कार में सवार युवकों ने एक कार चालक के साथ मारपीट की। आरोपी बाद में गाली-गलौज के दौरान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। शिकायत पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। डिडौली क्षेत्र के गांव भीकनपुर मूंढा निवासी मोहम्मद अकरम के मुताबिक आठ अगस्त की रात लगभग 9 बजे वह अमरोहा से अपनी विटारा ब्रेज़ा कार से गांव लौट रहे थे। रायपुर गांव के पास शराब के नशे में धुत बाइक सवार उनकी कार के आगे-पीछे खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था।

आरोपी की बाइक की नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा हुआ था। आरोप है कि जब उन्होंने बाइक सवार को सही से गाड़ी चलाने के लिए समझाया, तो आरोपी आपा खो बैठा। उसने कार से खींचकर उनके थप्पड़ जड़ दिए और भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान मौके पर एसडीएम लिखी हुई एक कार आकर रुकी, जिसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने भी बाइक सवार के साथ मिलकर अकरम को धमकाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जब पीड़ित अकरम ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सीओ अवधभान भदौरिया ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।