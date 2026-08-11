Amroha News: जल्द की जाएगी पंचायत उत्सव की जांच
Amroha News: अमरोहा के तिगरी ग्राम पंचायत में 1.45 लाख रुपये की लागत से चल रहे पंचायत उत्सव निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की गई है। ग्राम पंचायत सचिव ने डीपीआरओ को लिखा है, लेकिन जांच अब तक नहीं हुई। यह उत्सव ग्रामीणों को सस्ते दर पर कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करेगा।
Amroha News: अमरोहा। तिगरी ग्राम पंचायत में 1.45 लाख रुपये की लागत से चल रहे पंचायत उत्सव निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग को लेकर ग्राम पंचायत सचिव राजपाल सिंह ने डीपीआरओ से लिखित शिकायत की थी लेकिन अब तक जांच नहीं हो पाई थी। इसमें सामग्री सही तरीके से न लगाने की शिकायत की गई थी। आरोप लगाया था कि संबंधित ठेकेदार निर्माण कार्य ठीक तरह से नहीं कर रहा है और सामग्री का इस्तेमाल मानक अनुसार नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि पंचायत उत्सव बनने से ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। सस्ते रेट पर वैवाहिक, जन्मदिन समेत दूसरे कार्यक्रम किए जा सकते हैं।
बैंक्वेट हॉल काफी महंगे होते है, जिससे कमजोर व गरीब व्यक्ति की पहुंच से दूर हैं। सरकार ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत में पंचायत उत्सव बनवा रही है। शिकायत के बाद भी निर्माण कार्य की जांच नहीं की गई। डीपीआरओ नितिन कुमार ने बताया कि पंचायत उत्सव की जांच जल्द की जाएगी। गजस्थल में भी पंचायत उत्सव का निर्माण कराया जाएगा।
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