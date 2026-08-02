Amroha News: संपूर्ण समाधान दिवस में 26 शिकायत दर्ज, पांच का निस्तारण
Amroha News: मंडी धनौरा में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां एडीएम गरिमा सिंह ने 26 शिकायतें सुनी। इनमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और बाकी 21 शिकायतों का जल्द निस्तारण का आदेश अफसरों को दिया गया। शिकायतकर्ताओं की संतोषजनक फीडबैक लेना भी अपेक्षित है।
Amroha News: मंडी धनौरा। शनिवार सुबह दस बजे से तहसील परिसर सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम गरिमा सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुल 26 शिकायतें दर्ज की गईं। पांच शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। लंबित 21 शिकायतों के जल्द निस्तारण का निर्देश जिम्मेदार अफसरों को दिया गया। एडीएम ने कहा कि शिकायतकर्ता भी निस्तारण से संतुष्ट होना चाहिए। फीडबैक लेने पर यदि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट नहीं मिलता है तो, निस्तारण निष्क्रिय माना जाएगा। इस दौरान एसडीएम शैलेष दुबे, सीओ अंजलि कटारिया, तहसीलदार मुसाराम थारू, पशु चिकित्साधिकारी डॉ.भागेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक बछरायूं कुलदीप तोमर, प्रभारी निरीक्षक धनौरा सतेंद्र सरोहा आदि मौजूद रहे।
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