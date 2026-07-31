Amroha News: अहमद तुर्की ने अंगारे इलेवन को छह विकेट से हराया

Amroha News: रुक्मणी क्रिकेट अकादमी के मैदान में खेले गए मैच में अहमद तुर्की क्लब ने रोमांचक मुकाबले में जाकिर के अंगारे इलेवन को छह विकेट से हराकर जीत दर्ज की। आदित्य चहल की शतकीय पारी की जीत का आधार बनी। 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी अहमद तुर्की क्लब ने 18.1 ओवर में चार विकेट खोकर मैच जीत लिया। आदित्य चहल को प्लेयर ऑफ-द-मैच चुना गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जाकिर के अंगारे इलेवन ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 183 रन बनाए। ओपनर मुद्दस्सिर खान ने तेज शुरुआत दी। उन्होंने 24 गेंदों में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 49 रन की पारी खेली।

इसके बाद वरुण ने 26 गेंदों में 33 व रिहान खान ने 22 गेंदों में 31 रन बनाकर पारी को निखारा। आखिरी ओवर में अनस पाशा ने महज आठ गेंदों पर दो छक्कों की मदद से नाबाद 17 रन बनाकर टीम का स्कोर 183 तक पहुंचा दिया। अहमद तुर्की क्लब की ओर से वसीम, जुनैद, डॉ.अहमद, राजा व कप्तान अहमद तुर्की ने एक-एक विकेट लिया। जवाब में उतरी अहमद तुर्की क्लब की शुरुआत भी तेज रही। सलामी बल्लेबाज आदित्य चहल ने शुरुआत से ही अपने तेवर दिखाते हुए विपक्षी गेंदबाजों की खूब धुनाई की। उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों में 15 चौकों और चार छक्कों की मदद से 106 रन की पारी खेली। दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज रमीज ने 30 गेंदों में 30 रन बनाकर बेहतरीन साझेदारी की। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई, जिसने टीम की जीत की बुनियाद रखी। जाकिर के अंगारे की ओर से कप्तान जाकिर पाशा ने तीन ओवर में 28 रन देकर दो विकेट लिए। आखिर में सलमान खान नौ व एसआरके पांच रन बनाकर नाबाद लौटे। इस तरह टीम ने 18.1 में जीत दर्ज कर ली।