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Amroha News: कार में पीछे से घुसा टेंपो, चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: डिडौली क्षेत्र में एक टेंपो ने अचानक ब्रेक लगाने वाली कार से टकरा जाने से चार लोग घायल हो गए। घायलों को जोया सीएचसी में भर्ती किया गया, जहां से तीन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

Amroha News: कार में पीछे से घुसा टेंपो, चार लोग घायल

Amroha News: डिडौली क्षेत्र में चालक के अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहा टेंपो कार में जा घुसा। हादसे में टेंपो चालक समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने जोया सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव नगला बलवीर निवासी अमन रविवार को टेंपो में सवारियां लेकर जोया आ रहा था। जैसे ही टेंपो एक ढाबे के पास पहुंचा कि तभी आगे चल रही कार के चालक ने एक बाइक सवार को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे चल रहा टेंपो अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया।

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हादसे में चालक अमन के अलावा श्यामपुर निवासी अभिषेक व पतेई खालसा निवासी सोनम एवं मीनू घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जोया सीएचसी भेजा। चिकित्सकों ने सोनम, मीनू व अभिषेक की हालत गंभीर देख बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। मामले में फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

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