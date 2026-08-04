Amroha News: ढवारसी में सड़क किनारे वृद्ध का शव मिलने से सनसनी
Amroha News: आदमपुर क्षेत्र के गांव तिगरिया नादिर शाह में 70 वर्षीय देवेंद्र सिंह का शव सड़क किनारे मिला। परिवार और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। राहगीरों ने सुबह शव देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। देवेंद्र के परिवार में दो बेटे और छह बेटियां हैं।
Amroha News: थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव तिगरिया नादिर शाह निवासी 70 वर्षीय देवेंद्र सिंह पुत्र गंगासहाय का शव मंगलवार सुबह ढवारसी-तिगरिया नादिर शाह मार्ग पर सड़क किनारे एक निजी नलकूप के पास पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। बताया गया कि मंगलवार सुबह करीब पांच बजे राहगीरों ने सड़क किनारे शव पड़ा देखा, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मृतक के बड़े बेटे गेंदालाल ने डायल-112 पर सूचना दी। कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी रामनिवास यादव व थानाध्यक्ष कोमल तोमर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
शुरुआत में परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार देवेंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से हाथ में थैला लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में घूमते रहते थे। बताया जाता है कि उन्हें शराब पीने की भी आदत थी। परिवार में दो बेटे और छह बेटियां हैं। इनमें दो बेटियों और एक बेटे का विवाह अभी नहीं हुआ है। परिवार में को कोहराम हुआ है। थानाध्यक्ष कोमल तोमर ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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